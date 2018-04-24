Після перевірки у Харкові хочуть закрити 5 торгово-розважальних об'єктів

Після перевірки ДСНС на об'єктах з масовим перебуванням людей у Харкові хочуть закрити 5 з них, загалом виявили 1273 порушення правил протипожежної безпеки.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.

"На сьогоднішній день у Харкові перевірено 88 об'єктів: 23 - торгово-розважальних і культурно-видовищних установ (виявлено 425 порушень), чотири медичних установи (37 порушень), 61 заклад освіти (811 порушень)", - повідомив начальник ДСНС в Харківській області Володимир Юрченко в ході засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Готуються позови до суду для припинення роботи п'яти торгово-розважальних об'єктів, в тому числі ТРЦ "Дафі", - додав він.

Він повідомив, що під час перевірки у ТРЦ "Дафі" були закриті евакуаційні входи. Також інспекторів у Харкові не допустили в торговий центр "Протон", тому вони уже надіслали відповідний акт у поліцію.

Юрченко додав, що після перевірки 73 керівників притягнули до адміністративної відповідальності.

За його словами, у Харкові налічується 672 об'єкта з масовим перебуванням людей - 221 торгово-розважальний і культурно-видовищний заклад, 68 закладів охорони здоров'я та 383 установ освіти.

Раніше ДСНС виявила 41 867 порушень правил пожежної безпеки у масово відвідуваних закладах України.

Перевірки українських ТРЦ та інших місць масового перебування людей почалися після пожежі в російському Кемерово, в результаті якої загинули десятки людей.