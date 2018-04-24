После проверки в Харькове хотят закрыть 5 торгово-развлекательных объектов

1046 просмотров
Вторник, 24 апреля 2018, 18:35

После проверки ГСЧС на объектах с массовым пребыванием людей в Харькове хотят закрыть 5 из них, в общем обнаружили 1273 нарушения правил противопожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

"На сегодняшний день в Харькове проверено 88 объектов: 23 - торговых и культурно-зрелищных учреждений (выявлено 425 нарушений), четыре медицинских учреждения (37 нарушений), 61 учебное заведение (811 нарушений)", - сообщил начальник ГСЧС в Харьковской области Владимир Юрченко в ходе заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Готовятся иски в суд для прекращения работы пяти торгово-развлекательных объектов, в том числе ТРЦ "Дафи", - добавил он.

Он сообщил, что во время проверки в ТРЦ "Дафи" были закрыты эвакуационные входы. Также инспекторов в Харькове не допустили в торговый центр "Протон", поэтому они уже составили и послали соответствующий акт в полицию.

Юрченко добавил, что после проверки 73 руководителей привлекли к административной ответственности.

По его словам, в Харькове насчитывается 672 объекта с массовым пребыванием людей - 221 торгово-развлекательных и культурно-зрелищных заведений, 68 учреждений здравоохранения и 383 учреждений образования.

Ранее ГСЧС обнаружила 41 867 нарушений правил пожарной безопасности в массово посещаемых заведениях Украины.

Проверки украинских ТРЦ и других мест массового пребывания людей начались после пожара в российском Кемерово, в результате которого погибли десятки людей.

Украинская правда
Темы: Харьков пожар
powered by lun.ua
По теме
В Харькове наказали судью за незаконный арест майдановцев 24 апреля 2018, 15:07
Суд в Харькове дал 3 года тюрьмы 18-летнему водителю, сбившему подростка 23 апреля 2018, 16:39
Добкин говорит, что по просьбе Турчинова оберегал Тимошенко 18 апреля 2018, 12:31
Все новости
Главные новости
В Беларуси арестовали украинского-белорусского журналиста
САП и НАБУ проверяют причастность Труханова к преступной банде
Ягланд: меня ужасает возможность исключения России из Совета Европы
Киев просит суд ООН образумить Россию и отменить запрет Меджлиса
Все новости
Фотопроект

20 фотографий о детстве в большой семье

мнение

4 способа поддерживать здоровье домашних любимцев