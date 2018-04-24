Бойовики 28 разів обстріляли позиції АТО, 4 бійців поранені

Від початку доби зафіксовано 28 обстрілів українських опорних пунктів, четверо військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО станом на 18.00 24 квітня 2018 року.

"Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів противник обстріляв наші позиції в районі Водяного, а з мінометів калібру 82 мм – поблизу Широкиного", - йдеться у повідомленні.

З гранатометів та стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік Лебединського, Талаківки, Ломакиного, Авдіївки та Мар’їнки, з гранатометів – біля Новотроїцького та Пищевика, з великокаліберних кулеметів – поблизу Павлополя, а з стрілецької зброї – в районі Кам’янки.

Крім цього, оборонців Талаківки і Павлополя обстрілювали ворожі снайпери.

"На Луганському напрямку заборонені 120 та 82 мм міномети окупанти застосували по українських позиціях під Луганським та Новолуганським, міномети калібру 82 мм – поблизу Троїцького, а гранатомети та стрілецьку зброю – в районі населеного пункту Валуйське", - зазначають у штабі АТО.