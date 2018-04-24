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Боевики 28 раз обстреляли позиции АТО, 4 бойцов ранены

Вторник, 24 апреля 2018, 19:42

С начала суток зафиксировано 28 обстрелов украинских опорных пунктов, четверо военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 24 апреля 2018 года.

"В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов противник обстрелял наши позиции в районе Водяного, а из минометов калибра 82 мм - вблизи Широкино", - говорится в сообщении.

Из гранатометов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Лебединского, Талаковки, Ломакиного, Авдеевки и Марьинки, из гранатометов - около Новотроицкого и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя, а из стрелкового оружия - в районе Каменки.

Кроме этого, защитников Талаковки и Павлополя обстреливали вражеские снайперы.

"На Луганском направлении запрещенные 120 и 82 мм минометы оккупанты применили по украинским позициям под Луганским и Новолуганским, минометы калибра 82 мм - вблизи Троицкого, а гранатометы и стрелковое оружие - в районе населенного пункта Валуйское", - отмечают в штабе АТО.

Украинская правда
Темы: АТОДонбассвойнаОРДЛОРосcия
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