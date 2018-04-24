В окупованій частині Луганщини відновили зв'язок Vodafone

В окупованих районах Луганської області відновили мобільний зв'язок "Vodafone Україна".

Про це повідомила прес-секретар компанії Вікторія Рубан, передає "Радіо Свобода".

Вона розказала, що обрив магістрального волоконно-оптичного кабелю стався на підконтрольній українській владі території області, поблизу міста Сєвєродонецьк.

Через це його відновлення не забрало багато часу.

Вранці 24 квітня повідомлялося, що у захопленому російськими гібридними військами Луганську щез мобільний зв'язок оператора "Vodafone Україна".