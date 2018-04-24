В оккупированной части Луганщины возобновили связь Vodafone

В оккупированных районах Луганской области восстановили мобильную связь "Vodafone Украина".

Об этом сообщила пресс-секретарь компании Виктория Рубан, передает "Радио Свобода".

Она рассказала, что обрыв магистрального волоконно-оптического кабеля произошел на подконтрольной украинской власти территории области, вблизи города Северодонецк.

Поэтому его восстановление не заняло много времени.

Утром 24 апреля сообщалось, что в захваченном российскими гибридными войсками Луганскепропала мобильная связь оператора Vodafone.