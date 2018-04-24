В Росії Фейгіна позбавили статусу адвоката

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Вівторок, 24 квітня 2018, 21:30

Російського адвоката Марка Фейгіна позбавили статусу адвоката у РФ.

Про це він повідомив у Facebook.

"Тільки що, адвокатська палата міста Москви позбавила мене статусу адвоката! Адвокатура в Росії, яка так довго трималася, нарешті померла", - написав адвокат.

У Росії він був захисником Мустафи Джемілєва, Ільмі Умерова, Надії Савченко і наразі захищає українського журналіста Романа Сущенка.

У грудні 2017 року кваліфікаційна комісія Адвокатської палати Москви розглянула скаргу блогера Анатолія Шарія на Фейгіна. Пізніше засідання перенесли на січень, потім на лютий і востаннє на 24 квітня 2018 року.

Наступне судове засідання у справі підзахисного Фейгіна Романа Сущенка відбудеться в Мосміськсуді 25 квітня.

Українська правда
Теми: Росія
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