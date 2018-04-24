В России Фейгина лишили статуса адвоката

Российского адвоката Марка Фейгина лишили статуса адвоката в РФ.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Только что, адвокатская палата города Москвы лишила меня статуса адвоката! Адвокатура в России, так долго державшаяся, наконец умерла", - написал адвокат.

В России он был защитником Мустафы Джемилева, Ильми Умерова, Надежды Савченко и сейчас защищает украинского журналиста Романа Сущенко.

В декабре 2017 года квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы рассмотрела жалобу блогера Анатолия Шария на Фейгина. Позже заседание перенесли на январь, затем на февраль и последний раз на 24 апреля 2018 года.

Следующее судебное заседание по делу подзащитного Фейгина Романа Сущенко состоится в Мосгорсуде 25 апреля.