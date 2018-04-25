Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клімкін: Звернення в Міжнародний суд ООН - додатковий тиск на РФ

Середа, 25 квітня 2018, 01:04
Клімкін: Звернення в Міжнародний суд ООН - додатковий тиск на РФ

Голова МЗС України Павло Клімкін назвав звернення до Міжнародного суду ООН щодо тлумачення наказу про застосування тимчасових заходів проти Росії додатковим тиском на РФ.

Про це він написав у Twitter.

"Наше звернення до МС ООН щодо тлумачення Наказу про застосування заходів проти РФ - це додатковий тиск на Росію, яка повинна нарешті почати виконувати приписи Суду, а не робити вигляд, що їх не існує", - підкреслив він.

Як повідомлялось, Україна звернулась до Міжнародного суду ООН з проханням надати тлумачення свого ж наказу щодо застосування тимчасових заходів, виданого 19 квітня 2017 року.

В 2017 році Україна в Міжнародному Суді ООН ініціювала справу проти РФ з метою її притягнення до відповідальності за фінансування та підтримки актів тероризму в Україні, а також участі в здійсненні актів расової дискримінації в рамках здійснення агресії проти України. 

19 квітня 2017 р. МС ООН прийняв рішення застосувати тимчасові запобіжні заходи проти Російської Федерації на вимогу України.

Своїм наказом МС ООН серед іншого зобов’язав Росію "утриматись від вжиття чи підтримання обмежень відносно можливості кримських татар зберегти власні представницькі інституції, включаючи Меджліс".

Україна також надіслала запит до МС ООН з проханням вжити відповідних тимчасових заходів, враховуючи невідкладний характер ситуації. 

Нагадаємо, суд ООН зобов'язав Росію відновити Меджліс кримськотатарського народу, який Росія оголосила екстремістською організацією.

Теми: Клімкінкримські татариКримООНРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Усі новини...
Клімкін
Клімкін допустив блискавичний вступ України до НАТО після завершення війни
Клімкін розказав про обіцянки Байдена, коли Росія прийшла забрати Крим
Клімкін, Данилюк і Рябошапка створили "платформу", щоб подолати кризи в Україні
Останні новини
20:05
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
Усі новини...
Реклама: