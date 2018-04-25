Клімкін: Звернення в Міжнародний суд ООН - додатковий тиск на РФ

Голова МЗС України Павло Клімкін назвав звернення до Міжнародного суду ООН щодо тлумачення наказу про застосування тимчасових заходів проти Росії додатковим тиском на РФ.

Про це він написав у Twitter.

"Наше звернення до МС ООН щодо тлумачення Наказу про застосування заходів проти РФ - це додатковий тиск на Росію, яка повинна нарешті почати виконувати приписи Суду, а не робити вигляд, що їх не існує", - підкреслив він.

Наше звернення до МС ООН щодо тлумачення Наказу про застосування заходів проти РФ - це додатковий тиск на Росію, яка має нарешті почати виконувати приписи Суду, а не робити вигляд, що їх не існує https://t.co/ZHNbPQ0PHx — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 24, 2018

Як повідомлялось, Україна звернулась до Міжнародного суду ООН з проханням надати тлумачення свого ж наказу щодо застосування тимчасових заходів, виданого 19 квітня 2017 року.

В 2017 році Україна в Міжнародному Суді ООН ініціювала справу проти РФ з метою її притягнення до відповідальності за фінансування та підтримки актів тероризму в Україні, а також участі в здійсненні актів расової дискримінації в рамках здійснення агресії проти України.

19 квітня 2017 р. МС ООН прийняв рішення застосувати тимчасові запобіжні заходи проти Російської Федерації на вимогу України.

Своїм наказом МС ООН серед іншого зобов’язав Росію "утриматись від вжиття чи підтримання обмежень відносно можливості кримських татар зберегти власні представницькі інституції, включаючи Меджліс".

Україна також надіслала запит до МС ООН з проханням вжити відповідних тимчасових заходів, враховуючи невідкладний характер ситуації.

Нагадаємо, суд ООН зобов'язав Росію відновити Меджліс кримськотатарського народу, який Росія оголосила екстремістською організацією.