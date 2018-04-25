Климкин: Обращение в Международный суд ООН - дополнительное давление на РФ

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал обращение в Международный суд ООН относительно толкования приказа о применении временных мер против России дополнительным давлением на РФ.

Об этом он написал в Twitter.

"Наше обращение к МС ООН относительно толкования Приказа о применении мер против РФ - это дополнительное давление на Россию, которая должна наконец начать выполнять предписания Суда, а не делать вид, что их не существует", - подчеркнул он.

Наше звернення до МС ООН щодо тлумачення Наказу про застосування заходів проти РФ - це додатковий тиск на Росію, яка має нарешті почати виконувати приписи Суду, а не робити вигляд, що їх не існує https://t.co/ZHNbPQ0PHx — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 24, 2018

Как сообщалось, Украина обратилась в Международный суд ООН с просьбой дать толкование своему же приказу о применении временных мер, выданному 19 апреля 2017 года.

В 2017 году Украина в Международном Суде ООН инициировала дело против РФ с целью ее привлечения к ответственности за финансирование и поддержку актов терроризма в Украине, а также участие в совершении актов расовой дискриминации в рамках осуществления агрессии против Украины.

19 апреля МС ООН принял решение применить временные меры против Российской Федерации по требованию Украины.

Своим приказом МС ООН среди прочего обязал Россию "воздержаться от принятия или поддержания ограничений относительно возможности крымских татар сохранить собственные представительные институты, включая Меджлис".

Украина также направила запрос в МС ООН с просьбой принять соответствующие временные меры, учитывая неотложный характер ситуации.

Напомним, суд ООН обязал Россию возобновить Меджлис крымскотатарского народа, который Россия объявила экстремистской организацией.