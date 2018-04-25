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Затриманого в Криму Стешенка відвезли зі спецприймальника в невідомому напрямку

Середа, 25 квітня 2018, 01:58
Затриманого в Криму Стешенка відвезли зі спецприймальника в невідомому напрямку

Затриманого під час перетину адмінкордону з анексованим РФ Кримом харків'янина Олександра Стешенка відвезли зі спецприймальника для осіб, які відбувають адміністративні покарання, в невідомому напрямку.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначається, що 24 квітня Стешенка мали випустити із спецприймальника, зустрічати харків'янина прибули адвокати.

Вони сподіваються, що білий мікроавтобус, який перехопив Стешенка, виїхав на адмінкордон між Кримом і материковою Україною.

Раніше адвокат сім'ї затриманого Едем Семедляєв повідомив, що Стешенко перебував в Сімферопольському ізоляторі тимчасового тримання.

"Харків'янин Олександр Стешенко, зв'язок з яким обірвався 11 квітня під час перетину КПВВ "Джанкой", відбуває адміністративний арешт в ІТТ міста Сімферополь", - підкреслив адвокат.

Також він заявив, що термін арешту Стешенко закінчується 24 квітня о 22-й годині.

За даними проекту "Крим SOS", 11 квітня російські силовики затримали Стешенка на пункті пропуску "Чонгар" під час в’їзду до анексованого Росією Криму. У той день він зателефонував матері і повідомив, що російські силовики на "Чонгарі" "засумнівалися в його схожості з фото в паспорті". З того часу на зв’язок він не виходив.

За словами активістів, ФСБ Росії спочатку підтвердила затримання Стешенка, а потім заперечила.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримокупаціяРосіязаручники
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