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Задержанного в Крыму Стешенко увезли из спецприемника в неизвестном направлении

Среда, 25 апреля 2018, 01:58
Задержанного в Крыму Стешенко увезли из спецприемника в неизвестном направлении

Задержанного во время пересечения админграницы с аннексированным РФ Крымом харьковчанина Александра Стешенко увезли из спецприемника для лиц, отбывающих административные наказания, в неизвестном направлении.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что 24 апреля Стешенко должны были выпустить из спецприемника, встречать харьковчанина прибыли адвокаты.

Они надеются, что белый микроавтобус, который перехватил Стешенко, выехал на админграницу между Крымом и материковой Украины.

Ранее адвокат семьи задержанного Эдема Семедляев сообщил, что Стешенко находился в симферопольском изоляторе временного содержания.

"Харьковчанин Александр Стешенко, связь с которым оборвалась 11 апреля во время пересечения КПВВ "Джанкой", отбывает административный арест в ИВС г. Симферополь", - подчеркнул адвокат.

Также он заявил, что срок ареста Стешенко истекает 24 апреля в 22 часа.

По данным проекта "Крым SOS", 11 апреля российские силовики задержали Стешенка на пункте пропуска "Чонгар" при въезде в аннексированный Россией Крым. В тот день он позвонил матери и сообщил, что российские силовики на "Чонгаре" "усомнились в его сходства с фото в паспорте". С тех пор на связь он не выходил.

По словам активистов, ФСБ России сначала подтвердила задержание Стешенка, а позже начали отрицать этот факт.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымоккупацияРосcиязаложники
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