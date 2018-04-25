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У США підтвердили: щонайменше 21 штат постраждав від хакерських атак РФ напередодні виборів

Середа, 25 квітня 2018, 05:52
У США підтвердили: щонайменше 21 штат постраждав від хакерських атак РФ напередодні виборів

Щонайменше в 21 американському штаті було підтверджено хакерське втручання з боку РФ напередодні президентських виборів 2016 року.

Про це заявила керівник відділу кіберзахисту Міністерства внутрішньої безпеки США Джанет Манфра, передає видання The Hill.

Міністерство має достатньо підстав, щоб підтвердити активність, яка охоплювала 21 штат - це підтвердили сенсори в державних системах, а також інформація, надана розвідувальним співтовариством", - підкреслила Манфра під час слухань у Сенатському комітеті із питань внутрішньої безпеки.

Вона висловила припущення, що метою російської активності була більшість американських штатів.

"У більшості випадків, проаналізованих міністерством, хакери шукали слабкості систем, а не намагались втрутитись у їх роботу. Лише незначна кількість систем зазнали прямих втручань", - зауважила представник Міністерства внутрішньої безпеки США.

"Безпека виборів у США є провідним національним інтересом та пріоритетом нашого відомства. Міністерство агресивно працює над запобіганням втручанню у майбутні вибори. Ми не можемо дозволити повторення цього", - наголосила Манфра.

Як повідомлялось, 21 американський штат піддався атакам російських "урядових хакерів", метою яких було вплинути на результати президентських виборів в США на користь Дональда Трампа.

Від атак постраждали штати Вісконсін, Огайо, Каліфорнія, Алабама, Аляска, Колорадо, Коннектикут, Флорида, Міннесота, Техас, Вашингтон, Арізона і Іллінойс.

Агентство АР пише, що також мішенями хакерів стали Айова, Меріленд, Північна Дакота, Пенсільванія, Делавер, Орегон, Оклахома і Вірджинія.

Як повідомив адміністратор комісії з виборів Вісконсіна Майкл Хаас, хакери були націлені на електронну систему реєстрації виборців.

При цьому наголошується, що хакери не змогли досягти своєї мети.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяхакери
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