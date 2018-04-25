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В США подтвердили: 21 штат пострадал от хакерских атак РФ накануне выборов

Среда, 25 апреля 2018, 05:52
В США подтвердили: 21 штат пострадал от хакерских атак РФ накануне выборов

По меньшей мере в 21 американском штате было подтверждено хакерское вмешательство со стороны РФ накануне президентских выборов 2016 года.

Об этом заявила руководитель отдела киберзащиты Министерства внутренней безопасности США Джанет Манфра, передает издание The Hill.

"Министерство имеет достаточно оснований, чтобы подтвердить активность, которая охватывала 21 штат - это подтвердили сенсоры в государственных системах, а также информация, предоставленная разведывательным сообществом", - подчеркнула Манфра во время слушаний в Сенатском комитете по вопросам внутренней безопасности.

Она выразила предположение, что целью российской активности было большинство американских штатов.

"В большинстве случаев, проанализированных министерством, хакеры искали слабости систем, а не пытались вмешаться в их работу. Только в незначительное количество систем было прямое вмешательство", - отметила представитель Министерства внутренней безопасности США.

"Безопасность выборов в США является ведущим национальным интересом и приоритетом нашего ведомства. Министерство агрессивно работает над предотвращением вмешательства в предстоящих выборах. Мы не можем допустить повторения этого", - заявила Манфра.

Как сообщалось, 21 американский штат подвергся атакам российских "правительственных хакеров", целью которых было повлиять на результаты президентских выборов в США в пользу Дональда Трампа.

От атак пострадали штаты Висконсин, Огайо, Калифорния, Алабама, Аляска, Колорадо, Коннектикут, Флорида, Миннесота, Техас, Вашингтон, Аризона и Иллинойс.

Агентство АР пишет, что также мишенями хакеров стали Айова, Мэриленд, Северная Дакота, Пенсильвания, Делавэр, Орегон, Оклахома и Вирджиния.

Как сообщил администратор комиссии по выборам Висконсина Майкл Хаас, хакеры были нацелены на электронную систему регистрации избирателей.

При этом отмечается, что хакеры не смогли добиться своей цели.

Темы: СШАРосcияхакеры
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