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Київському судді-хабарнику повідомили про підозру

Середа, 25 квітня 2018, 10:31

Судді Голосіївського райсуду, спійманому 23 квітня на хабарі, оголосили про підозру.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

"24 квітня судді повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України ("Отримання неправомірної вигоди")", - відзначили у прес-службі САП.

Також про підозру повідомлено і його спільнику, яким виявився колишній суддя цього ж суду.

"До Вищої ради правосуддя антикорупційною прокуратурою скеровано подання про отримання дозволу на притягнення судді до кримінальної відповідальності", - додали у прес-службі.

Суддю Голосіївського райсуду Києва затримали під час отримання 1 тисячі доларів хабара 23 квітня.

Українська правда
Теми: судАнтикорупційна прокуратурахабар
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