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Киевскому судье-взяточнику сообщили о подозрении

Среда, 25 апреля 2018, 10:31

Судье Голосеевского райсуда, задержанному 23 апреля на взятке, объявили о подозрении.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

"24 апреля судье сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение неправомерной выгоды")", - отметили в пресс-службе САП.

Также о подозрении сообщили и его сообщнику, которым оказался бывший судья этого же суда.

"В Высший совет правосудия антикоррупционной прокуратурой направлено представление о получении разрешения на привлечение судьи к уголовной ответственности", - добавили в пресс-службе.

Судью Голосеевского райсуда Киева задержали при получении 1 тысячи долларов взятки 23 апреля.

Украинская правда
Темы: судАнтикоррупционная прокуратуравзятка
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