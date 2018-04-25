Київ накрила хвиля самогубств – поліція

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Середа, 25 квітня 2018, 10:56

Кількість самогубств у столиці України значно зросла.

Про це в інтерв'ю 112.ua розповів голова київського управління Національної поліції Андрій Крищенко.

"Зараз помітний сплеск самогубств. На день по два-три. В якісь із днів було 5 самогубств: двоє застрелилося, двоє повісилося і одна вистрибнула", - каже очільник правоохоронців.

За його словами, зазвичай кияни накладають на себе руки один-два рази на тиждень.

Водночас, додав Крищенко, вбивств стало менше, і практично всі вони, близько 95%, розкриті. "Давно такого не було в Києві", - зазначив він.

Як повідомлялося, більше ніж тисяча осіб, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, наклали на себе руки.

Євген Кізілов, УП

Теми: поліція Київ
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