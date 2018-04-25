Киев накрыла волна самоубийств – полиция
Количество самоубийств в столице Украины значительно возросло.
Об этом в интервью 112.ua рассказал глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко.
"Сейчас заметен всплеск самоубийств. В день по два-три. В какие-то дни было 5 самоубийств: двое застрелились, двое повесились и одна выпрыгнула", - говорит главный полицейский.
По его словам, обычно киевляне накладывают на себя руки один-два раза в неделю.
В то же время, добавил Корищенко, убийств стало меньше, и практически все они, около 95%, раскрыты. "Давно такого не было в Киеве", - отметил он.
Как сообщалось, более тысячи человек, которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины, покончили с собой.
Евгений Кизилов, УП