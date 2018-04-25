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Киев накрыла волна самоубийств – полиция

Среда, 25 апреля 2018, 10:56

Количество самоубийств в столице Украины значительно возросло.

Об этом в интервью 112.ua рассказал глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко.

"Сейчас заметен всплеск самоубийств. В день по два-три. В какие-то дни было 5 самоубийств: двое застрелились, двое повесились и одна выпрыгнула", - говорит главный полицейский.

По его словам, обычно самоубийства случаются в Киеве один-два раза в неделю.

В то же время, добавил Корищенко, убийств стало меньше, и практически все они, около 95%, раскрыты. "Давно такого не было в Киеве", - отметил он.

Как сообщалось, более тысячи человек, которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины, покончили с собой.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: полицияКиев
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