На окупованій частині Донеччини стає більше прихильників союзу з РФ

На окупованих територіях Донецької області більше половини жителів хочуть союзу України з Росією.

Про це свідчить дослідження, проведене з 10 до 26 грудня 2017 року українським офісом міжнародного дослідницького агентства IFAK Institut на замовлення Міністерства інформаційної політики України.

"На окупованих територіях значно зросла кількість прихильників союзу з Росією, зокрема з 48% у 2016 році до 60% у 2017 році. Відповідно зменшилась частка тих, хто був проти будь-яких союзів, – 30% (2016 р.) та 23% (2017 р.)", – йдеться в підсумках дослідження.

На підконтрольній Києву частині Донеччини зовнішньополітичні уподобання майже не змінилися порівняно з даними червня-травня 2016 року.

Найбільша кількість опитаних (трохи більше третини – 37%) не хоче, щоб Україна приєднувалась до жодного зовнішньополітичного союзу.

Кожен четвертий (24%) на контрольованій Києвом території Донецької області підтримує приєднання до Європейського Союзу.

Однак майже третина (29%) підтримують приєднання до економічного та політичного союзу з РФ. У 2016 році прихильників такого об'єднання було менше – 22%.

Це ж дослідження показало, що по 43% жителів окупованих територій Донецької області виступають за надання їм особливого статусу у складі України та за незалежність ОРДО.

Опитування проводили у грудні 2017 року методом особистого інтерв’ю. Вибірка на окупованій території Донецької області – 600 респондентів (гранична похибка +-4,01), а на підконтрольній Києву – 705 (гранична похибка +- 3,77%).

Аналогічне опитування щодо особливостей свідомості й ідентичності жителів підконтрольних Україні та окупованих територій Донецької області проводили з 30 травня до 13 червня 2016 року.