Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На окупованій частині Донеччини стає більше прихильників союзу з РФ

Середа, 25 квітня 2018, 10:57

На окупованих територіях Донецької області більше половини жителів хочуть союзу України з Росією.

Про це свідчить дослідження, проведене з 10 до 26 грудня 2017 року українським офісом міжнародного дослідницького агентства IFAK Institut на замовлення Міністерства інформаційної політики України.

"На окупованих територіях значно зросла кількість прихильників союзу з Росією, зокрема з 48% у 2016 році до 60% у 2017 році. Відповідно зменшилась частка тих, хто був проти будь-яких союзів, – 30% (2016 р.) та 23% (2017 р.)", – йдеться в підсумках дослідження.

 

На підконтрольній Києву частині Донеччини зовнішньополітичні уподобання майже не змінилися порівняно з даними червня-травня 2016 року.

Найбільша кількість опитаних (трохи більше третини – 37%) не хоче, щоб Україна приєднувалась до жодного зовнішньополітичного союзу.

Кожен четвертий (24%) на контрольованій Києвом території Донецької області підтримує приєднання до Європейського Союзу.

Однак майже третина (29%) підтримують приєднання до економічного та політичного союзу з РФ. У 2016 році прихильників такого об'єднання було менше – 22%.

Це ж дослідження показало, що по 43% жителів окупованих територій Донецької області виступають за надання їм особливого статусу у складі України та за незалежність ОРДО.

Опитування проводили у грудні 2017 року методом особистого інтерв’ю. Вибірка на окупованій території Донецької області – 600 респондентів (гранична похибка +-4,01), а на підконтрольній Києву – 705 (гранична похибка +- 3,77%).

Аналогічне опитування щодо особливостей свідомості й ідентичності жителів підконтрольних Україні та окупованих територій Донецької області проводили з 30 травня до 13 червня 2016 року.

Олена Рощенко, УП
Теми: соціологіяопитуванняДонецька областьДонбасРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Усі новини...
соціологія
Українці за кордоном бачать війну більш тривалою, ніж українці вдома – "Рейтинг"
56% українців очікують від саміту НАТО гарантій вступу України
89% українців хочуть в НАТО
Останні новини
20:05
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
Усі новини...
Реклама: