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На оккупированной части Донетчины становится больше сторонников союза с РФ

Среда, 25 апреля 2018, 10:57

На оккупированных территориях Донецкой области более половины жителей хотят союза Украины с Россией.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное с 10 по 26 декабря 2017 года украинским офисом международного исследовательского агентства IFAK Institut по заказу Министерства информационной политики Украины.

"На оккупированных территориях значительно возросло количество сторонников союза с Россией, в частности с 48% в 2016 году до 60% в 2017 году. Соответственно уменьшилась доля тех, кто был против любых союзов, – 30% (2016 г.) и 23% (2017 г.)", – говорится в итогах исследования.

 



На подконтрольной Киеву части Донецкой области внешнеполитические предпочтения почти не изменились по сравнению с данными июня-мая 2016 года.

Наибольшее количество опрошенных (чуть более трети – 37%) не хочет, чтобы Украина присоединялась к одному внешнеполитическому союзу.

Каждый четвертый (24%) на контролируемой Киевом территории Донецкой области поддерживает присоединение к Европейскому Союзу.

Однако почти треть (29%) поддерживают присоединение к экономическому и политическому союзу с РФ. В 2016 году сторонников такого объединения было меньше – 22%.

Это же исследование показало, что по 43% жителей оккупированных территорий Донецкой области выступают за предоставление им особого статуса в составе Украины и за независимость ОРДО.

Опрос проводился в декабре 2017 года методом личного интервью. Выборка на оккупированной территории Донецкой области – 600 респондентов (предельная погрешность +-4,01), а на подконтрольной Киеву – 705 (предельная погрешность +- 3,77%).

Аналогичный опрос об особенностях сознания и идентичности жителей подконтрольных Украине и оккупированных территорий Донецкой области проводили с 30 мая по 13 июня 2016 года.

Алена Рощенко, УП
Темы: социологияопросДонецкая областьДонбассРосcия
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