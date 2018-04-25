СБУ заявляє, що українця намагались завербувати КДБ Білорусі

Співробітники СБУ заявляють, що спецслужби Білорусі намагалися завербувати українця з Чернігівщини, який часто їздив у Білорусь до родичів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Під час чергової поїздки українець був затриманий правоохоронними органами цієї країни за начебто порушення правил торгівлі", - йдеться в повідомленні.

За версією правоохоронців, КДБ Білорусі вимагав у чоловіка інформацію про українські військові об’єкти на прикордонній території.

"Отримані відомості необхідно було надавати представнику білоруської спецслужби під час виїздів до РБ", - додали у СБУ.

Після того, як українець повернувся додому, він звернувся до СБУ і надав свідчення про його вербування.

24 квітня у Білорусі арештували українсько-білоруського журналіста Дмитра Галка після перетину ним кордону країни.