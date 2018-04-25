СБУ заявляет, что украинца пытались завербовать КГБ Беларуси

Сотрудники СБУ заявляют, что спецслужбы Беларуси пытались завербовать украинца из Черниговской области, который часто ездил в Беларусь к родственникам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Во время очередной поездки украинец был задержан правоохранительными органами этой страны за якобы нарушение правил торговли", - говорится в сообщении.

По версии правоохранителей, КГБ Беларуси требовал у мужчины информацию об украинских военных объектах на приграничной территории.

"Полученные сведения необходимо было предоставлять представителю белорусской спецслужбы во время выездов в РБ", - добавили в СБУ.

После того, как украинец вернулся домой, он обратился в СБУ и дал показания о его вербовке.

24 апреля в Беларуси арестовали украинско-белорусского журналиста Дмитрия Галка после пересечения им границы страны.