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Гройсман порадив керівництву "УЗ" поїздити нічними поїздами

Середа, 25 квітня 2018, 13:14

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, під час засідання уряду, порадив керівництву "Укрзалізниці" хоча б раз на місяць їздити українськими поїздами.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

"Для покращення послуг буде корисно, якщо менеджмент "Укрзалізниці" буде раз на місяць їздити пасажирськими потягами і аналізувати якість послуг. Особливо це стосується нічних поїздів", - сказав Гройсман.

Гройсман додав, що перед "Укрзалізницею" стоять не важкі завдання: нормальна білизна, чисті вагони. На вокзалах має бути чисто та зручно.

Також він доручив керівництву ПАТ щотижня звітувати про забезпечення транзиту вантажів та внутрішніх перевезень.

На засіданні був присутній в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов. Він звітував про роботу компанії у 1 кварталі 2018 року.

У квітні стало відомо, що після травневих свят квитки на потяги можуть подорожчати.

Українська правда
Теми: УкрзалізницязалізницяГройсман
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