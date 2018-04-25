Гройсман посоветовал руководству "УЗ" поездить ночными поездами

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Среда, 25 апреля 2018, 13:14

Премьер-министр Владимир Гройсман, во время заседания правительства, посоветовал руководству "Укрзализныци" хотя бы раз в месяц ездить украинскими поездами.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Для улучшения услуг будет полезно, если менеджмент "Укрзализныци" будет раз в месяц ездить пассажирскими поездами и анализировать качество услуг. Особенно это касается ночных поездов ", - сказал Гройсман.

Гройсман добавил, что перед "Укрзализныцей" стоят не тяжелые задачи: нормальное белье, чистые вагоны. На вокзалах должно быть чисто и удобно.

Также он поручил руководству ПАО еженедельно отчитываться об обеспечении транзита грузов и внутренних перевозок.

На заседании присутствовал и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов. Он отчитывался о работе компании в 1 квартале 2018 года.

В апреле стало известно, что после майских праздников билеты на поезда могут подорожать.

Украинская правда
Темы: Укрзализныця железная дорога Гройсман
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