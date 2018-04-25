Гройсман посоветовал руководству "УЗ" поездить ночными поездами

Премьер-министр Владимир Гройсман, во время заседания правительства, посоветовал руководству "Укрзализныци" хотя бы раз в месяц ездить украинскими поездами.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Для улучшения услуг будет полезно, если менеджмент "Укрзализныци" будет раз в месяц ездить пассажирскими поездами и анализировать качество услуг. Особенно это касается ночных поездов ", - сказал Гройсман.

Гройсман добавил, что перед "Укрзализныцей" стоят не тяжелые задачи: нормальное белье, чистые вагоны. На вокзалах должно быть чисто и удобно.

Завдання для "Укрзалізниці": люди мають відчути, що сервіс змінюється. Що їх у потягу чекає нормальне ставлення, нормальна білизна, чисті вагони. На вокзалах має бути чисто та зручно. Це елементарні ознаки поваги до людей, які можна легко забезпечити. Завдання не складне. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 25, 2018

Также он поручил руководству ПАО еженедельно отчитываться об обеспечении транзита грузов и внутренних перевозок.

На заседании присутствовал и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов. Он отчитывался о работе компании в 1 квартале 2018 года.

В апреле стало известно, что после майских праздников билеты на поезда могут подорожать.