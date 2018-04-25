У Порошенка кажуть, що точно не відомо, скільки ветеранів АТО вчинили суїцид

На сьогодні немає точної статистики, скільки ветеранів бойових дій на сході України скоїли самогубство.

Про це повідомив уповноважений президента у справах ветеранів Вадим Свириденко, передає Радіо Свобода.

"Ми не можемо цієї кількості з'ясувати, тому що багато суїцидів, скоєні на сьогоднішній день, є офіційними даними і стосуються чинних військових. Але є хлопці, які демобілізувались і на сьогоднішній день перебувають по домівках, і у разі (їхнього самогубства) хто фіксує ці випадки – ми не знаємо", – сказав Свириденко.

Він додав, що зменшити кількість депресивних станів і суїцидів серед ветеранів бойових дій мала би спеціальна реабілітаційна служба, або ж центр психологічної реабілітації.

Свириденко прокоментував слова голови комітету ВР у справах учасників антитерористичної операції Олександра Третьякова.

Третьяков заявив, що більше ніж 1 тисяча осіб, які брали участь в АТО на сході України, наклали на себе руки.

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