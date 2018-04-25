У Порошенка кажуть, що точно не відомо, скільки ветеранів АТО вчинили суїцид

592 перегляди
Середа, 25 квітня 2018, 13:59

На сьогодні немає точної статистики, скільки ветеранів бойових дій на сході України скоїли самогубство.

Про це повідомив уповноважений президента у справах ветеранів Вадим Свириденко, передає Радіо Свобода.

"Ми не можемо цієї кількості з'ясувати, тому що багато суїцидів, скоєні на сьогоднішній день, є офіційними даними і стосуються чинних військових. Але є хлопці, які демобілізувались і на сьогоднішній день перебувають по домівках, і у разі (їхнього самогубства) хто фіксує ці випадки – ми не знаємо", – сказав Свириденко.

Він додав, що зменшити кількість депресивних станів і суїцидів серед ветеранів бойових дій мала би спеціальна реабілітаційна служба, або ж центр психологічної реабілітації.

Свириденко прокоментував слова голови комітету ВР у справах учасників антитерористичної операції Олександра Третьякова.

Третьяков заявив, що більше ніж 1 тисяча осіб, які брали участь в АТО на сході України, наклали на себе руки.

Читайте також "+1 Третьякову. Звідки і навіщо з'явилася ідея міністерства ветеранів"

Українська правда
Теми: АТО
powered by lun.ua
По темі
В штабі АТО уточнили стан 11 поранених бійців 25 квітня 2018, 12:47
Бойовики 28 разів обстріляли позиції АТО, 4 бійців поранені 24 квітня 2018, 19:42
На сході України впіймали бойовика, що мріяв "перевестись" на Близький Схід 24 квітня 2018, 17:04
Усі новини
Головні новини
Суддю, який "заборонив Майдан", радять звільнити
У Херсоні арештували "довірену особу Путіна". Адвокат каже, вона вагітна
КС вимагає забрати у тюремників розслідування злочинів у в’язницях
В Україні об'єднаються великі мережі супермаркетів
Усі новини
здоров'я

5 простих поз йоги, які покращать вашу поставу

Освіта

Онлайн-курси для всіх і кожного: від дитсадка до пенсії