У Порошенко говорят, что точно не известно, сколько ветеранов АТО совершили суицид

На сегодняшний день нет точной статистики, сколько ветеранов боевых действий на востоке Украины совершили самоубийство.

Об этом сообщил уполномоченный президента по делам ветеранов Вадим Свириденко, передает Радио Свобода.

"Мы не можем этого количества выяснить, так как многие суициды, совершенные на сегодняшний день, являются официальными данными и касаются действующих военных. Но есть ребята, которые демобилизовались и на сегодняшний день находятся по домам, и в случае (их самоубийства) кто фиксирует эти случаи - мы не знаем", - сказал Свириденко.

Он добавил, что уменьшить количество депрессивных состояний и суицидов среди ветеранов боевых действий должна была бы специальная реабилитационная служба или центр психологической реабилитации.

Свириденко прокомментировал слова главы комитета ВР по делам участников антитеррористической операции Александра Третьякова.

Третьяков заявил, что больше чем 1000 человек, участвовавших в АТО на востоке Украины, покончили с собой.

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