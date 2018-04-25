Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Порошенко говорят, что точно не известно, сколько ветеранов АТО совершили суицид

Среда, 25 апреля 2018, 13:59

На сегодняшний день нет точной статистики, сколько ветеранов боевых действий на востоке Украины совершили самоубийство.

Об этом сообщил уполномоченный президента по делам ветеранов Вадим Свириденко, передает Радио Свобода.

"Мы не можем этого количества выяснить, так как многие суициды, совершенные на сегодняшний день, являются официальными данными и касаются действующих военных. Но есть ребята, которые демобилизовались и на сегодняшний день находятся по домам, и в случае (их самоубийства) кто фиксирует эти случаи - мы не знаем", - сказал Свириденко.

Он добавил, что уменьшить количество депрессивных состояний и суицидов среди ветеранов боевых действий должна была бы специальная реабилитационная служба или центр психологической реабилитации.

Свириденко прокомментировал слова главы комитета ВР по делам участников антитеррористической операции Александра Третьякова.

Третьяков заявил, что больше чем 1000 человек, участвовавших в АТО на востоке Украины, покончили с собой.

Читайте также: "+1 Третьякову. Откуда и зачем появилась идея министерства ветеранов"

Украинская правда
Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: