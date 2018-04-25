Вбивство бізнесмена в Херсоні: слідство розглядає кілька версій

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Середа, 25 квітня 2018, 14:26

Слідство розглядає кілька робочих версій у справі про вбивство відомого херсонського бізнесмена Ігоря Пащенка.

Про це повідомив на брифінгу 25 квітня в Києві глава Нацполіції Сергій Князєв, відповідаючи на запитання журналістів.

Він повідомив, що в місті було введено план "Сирена", але по гарячих слідах зловмисника не затримали.

"Слідчо-оперативна група пізно ввечері закінчила першопочаткові слідчі дії. Вранці мені доповідали щодо наявних можливих робочих версій цього правопорушення. Точних мотивів поки не встановлено", – сказав він.

"Є декілька версій: бізнес-інтереси, конфлікт інтересів з конкретними особами в тому числі", – зазначив глава Нацполіції.

Увечері 24 квітня в Дніпровському районі Херсона застрелили бізнесмена Ігоря Пащенка, його охоронець отримав поранення.

За даними місцевого видання 0552ua, Пащенка вбили чотирма пострілами в спину: на місці злочину поліцейські знайшли 5 гільз від пістолета, ймовірно марки "ПМ".

За словами депутата Херсонської міськради Віталія Богданова, убитий був опонентом екс-народного депутата і колишнього міського голови Володимира Сальдо.

Екс-мер Херсона Володимир Сальдо, якого заарештовували у Домініканській республіці за підозрою у скоєнні викрадення, звинувачував брата Пащенка Дениса у власному викраденні. 

Після цього частина об'єктів, які фактично належали Сальдо, були переоформлені на Ігоря Пащенка.

Нещодавно екс-мер повернув собі один з таких об'єктів і нібито силовим шляхом захопив його. Пащенко намагався повернути актив через суд і стверджував, що купив об'єкт у Сальдо законно.

Валентина Романенко, УП
Теми: Херсонська область вбивство поліція
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