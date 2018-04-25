Убийство бизнесмена в Херсоне: следствие рассматривает несколько версий

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Среда, 25 апреля 2018, 14:26

Следствие рассматривает несколько рабочих версий по делу об убийстве известного херсонского бизнесмена Игоря Пащенко.

Об этом сообщил на брифинге 25 апреля в Киеве глава Нацполиции Сергей Князев, отвечая на вопросы журналистов.

Он сообщил, что в городе был введен план "Сирена", но по горячим следам злоумышленника не задержали.

"Следственно-оперативная группа поздно вечером закончила первоначальные следственные действия. Утром мне докладывали об имеющихся возможных рабочих версиях этого правонарушения. Точные мотивы пока не установлены", – сказал он.

"Есть несколько версий: бизнес-интересы, конфликт интересов с конкретными лицами в том числе", – отметил глава Нацполиции.

Вечером 24 апреля в Днепровском районе Херсона застрелили бизнесмена Игоря Пащенко, его охранник получил ранения.

По данным местного издания 0552ua, Пащенко убили четырьмя выстрелами в спину: на месте преступления полицейские нашли 5 гильз от пистолета, вероятно марки "ПМ".

По словам депутата Херсонского горсовета Виталия Богданова, убитый был оппонентом бывшего депутата и бывшего городского головы Владимира Сальдо.

Экс-мэр Херсона Владимир Сальдо, которого арестовывали в Доминиканской республике по подозрению в совершении угона, обвинял брата Пащенко Дениса в собственном похищении.

После этого часть объектов, которые фактически принадлежали Сальдо, были переоформлены на Игоря Пащенко.

Недавно экс-мэр вернул себе один из таких объектов и якобы силовым путем захватил его. Пащенко пытался вернуть актив через суд и утверждал, что купил объект у Сальдо законно.

Валентина Романенко, УП
Темы: Херсонская область убийство полиция
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