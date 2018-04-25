У Львівській області пільговикам даватимуть на проїзд від 135 гривень

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Середа, 25 квітня 2018, 16:38

В рамках монетизації пільг за проїзд пільгових категорій населення Львівської області встановлена ​​щомісячна доплата в сумі 135 гривень.

Про це розповіла агентству "Інтерфакс-Україна" директор департаменту соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації Наталія Кузяк.

"Прийнято рішення встановити щомісячну грошову виплату в розмірі 135 грн. Її вираховують як середню по вартості проїзду в комунальному транспорті по області", - розповіла вона.

За словами директорки департаменту, на виконання постанови Кабінету міністрів в області провели звірку кількості пільговиків – на цей час це 301 тисяча осіб.

Але згідно з постановою, уточнила чиновниця, розмір виплат будуть обчислювати для кожного пільговика окремо, оскільки різні категорії мають право на різні види пільг.

Засоби для виплат повинні передбачити органи місцевого самоврядування, вказала Кузяк.

"Зараз вони розглядають це питання, щоб запустити з червня поточного року", – додала вона.

Директор департаменту наголосила, що органи місцевого самоврядування мають право розширити як перелік пільгових категорій, які зможуть отримати доплату, так і збільшити суми компенсаційних виплат.

Зокрема, мова йде про пенсіонерів, які, згідно з постановою, не входять до переліку категорій, якими гарантовано такі виплати.

"Якщо, наприклад, Львів побачить, що вартість проїзду в місті вища і є кошти, то вони зможуть прийняти рішення про виділення більшої суми і для більшого числа категорій", - пояснила Кузяк.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів схвалив монетизацію пільг на проїзд усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських і міжміських маршрутах.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко пояснив, що рішення про "монетизації пільг" буде приймати виключно місцевий орган влади.

Пільги надаватимуться або в безготівковій (як зараз) або готівковій формі.

Теми: пільги Львівщина
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