Во Львовской области льготникам будут давать на проезд от 135 гривен

В рамках монетизации льгот за проезд льготным категориям населения Львовской области установлена ежемесячная доплата в сумме 135 гривен.

Об этом рассказала агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента социальной защиты населения Львовской облгосадминистрации Наталия Кузяк.



"Принято решение установить ежемесячную денежную выплату в размере 135 грн. Ее исчисляют как среднюю по стоимости проезда в коммунальном транспорте по области", – поведала она.



По словам директора департамента, во исполнение постановления Кабинета министров в области провели сверку количества льготников – в данное время это 301 тыс. человек.

Но согласно постановлению, уточнила чиновница, размер выплат будут исчислять для каждого льготника отдельно, поскольку различные категории имеют право на разные виды льгот.



Средства для выплат должны предусмотреть органы местного самоуправления, указала Кузяк.



"В данное время они рассматривают этот вопрос, чтобы запустить с июня текущего года", – добавила она.



Директор департамента подчеркнула, что органы местного самоуправления имеют право расширить как перечень льготных категорий, которые смогут получить доплату, так и увеличить суммы компенсационных выплат.

В частности, речь идет о пенсионерах, которые, согласно постановлению, не входят в перечень категорий, которым гарантированы такие выплаты.



"Если, к примеру, Львов увидит, что стоимость проезда в городе выше и есть средства, то они смогут принять решение о выделении большей суммы и для большего числа категорий", – пояснила Кузяк.

Как сообщалось, Кабинет министров одобрил монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

Вице-премьер-министр Павел Розенко разъяснил, что решение о "монетизации льгот" будет принимать исключительно местный орган власти.

Льготы будут предоставляться или в безналичной (как сейчас) или наличной форме.