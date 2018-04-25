Безвізом скористалися майже півмільйона українців

З червня 2017 року безвізовим режимом з країнами Європейського союзу скористалося 487 тисяч громадян України.

Таку інформацію "Українській правді" повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

"За цей час безвізовим режимом з ЄС скористалося 487 тисяч громадян України", - повідомив Слободян.

"Загалом до ЄС у безвізовому порядку прослідувало 483 тисяч громадян України (3% від загальної кількості, 12% – від тих, які прослідували за біометричними паспортами)", - йдеться у повідомленні МВС.

За словами Слободяна кількість українців, що скористалися "безвізом" вже зросла ще на 4 тисячі.

Безвізовий режим між Україною і Євросоюзом набув чинності 11 червня 2017 року.

За даними ДПСУ станом на 30 січня, з початку введення безвізового режиму майже 400 тисяч українців скористалися спрощеним порядком поїздок до Європи.

Раніше посол Франції в Україні Ізабель Дюмон в інтерв’ю "Європейській правді" заявила, що українські політики, які просували законопроект про зниження незалежності НАБУ, свідомо йшли на це, хоча знали про загрозу припинення безвізового режиму.