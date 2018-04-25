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Безвизом воспользовались почти полмиллиона украинцев

Среда, 25 апреля 2018, 17:57

С июня 2017 года безвизовым режимом со странами Европейского союза воспользовалось 487 тыс. граждан Украины.

Такую информацию "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"За это время безвизовым режимом с ЕС воспользовалось 487 тысяч граждан Украины", - сообщил Слободян.

"В целом в ЕС в безвизовом порядке проследовало 483 тысяч граждан Украины (3% от общего количества, 12% - от тех, которые последовали за биометрическими паспортами)", - говорится в сообщении МВД.

По словам Слободяна количество украинцев, воспользовавшихся "безвизом" уже выросло еще на 4 тысячи.

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня 2017 года.

По данным ГПСУ по состоянию на 30 января, с начала введения безвизового режима почти 400 тысяч украинцев воспользовались упрощенным порядком поездок в Европу.

Ранее посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью "Европейской правде" заявила, что украинские политики, которые продвигали законопроект о снижении независимости НАБУ, сознательно шли на это, хотя знали об угрозе прекращения безвизового режима.

Украинская правда
Темы: безвизЕСЕвропа
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