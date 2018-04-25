Безвизом воспользовались почти полмиллиона украинцев

641 просмотр
Среда, 25 апреля 2018, 17:57

С июня 2017 года безвизовым режимом со странами Европейского союза воспользовалось 487 тыс. граждан Украины.

Такую информацию "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"За это время безвизовым режимом с ЕС воспользовалось 487 тысяч граждан Украины", - сообщил Слободян.

"В целом в ЕС в безвизовом порядке проследовало 483 тысяч граждан Украины (3% от общего количества, 12% - от тех, которые последовали за биометрическими паспортами)", - говорится в сообщении МВД.

По словам Слободяна количество украинцев, воспользовавшихся "безвизом" уже выросло еще на 4 тысячи.

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня 2017 года.

По данным ГПСУ по состоянию на 30 января, с начала введения безвизового режима почти 400 тысяч украинцев воспользовались упрощенным порядком поездок в Европу.

Ранее посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью "Европейской правде" заявила, что украинские политики, которые продвигали законопроект о снижении независимости НАБУ, сознательно шли на это, хотя знали об угрозе прекращения безвизового режима.

Украинская правда
Темы: безвиз ЕС Европа
powered by lun.ua
По теме
Граждане Украины смогут ездить в китайскую провинцию Хайнань без виз 20 апреля 2018, 20:52
В ГМС начали быстрее выдавать загранпаспорта 18 апреля 2018, 12:57
Украина готовится отменить визовый режим с Колумбией 14 апреля 2018, 15:53
Все новости
Главные новости
Боевики открывали огонь 33 раза, 4 бойцов ранены – штаб
Труба: Запуск ГБР затягивают
Минобороны не смогло взыскать с "Трейд Коммодити" 3 миллиона гривен
Во Львовской области льготникам будут давать на проезд от 135 гривен
Все новости
Конкурс

Стали известны победители Конкурса молодых архитекторов Украины

Образование

Гаджеты в образовании – полезно или вредно?