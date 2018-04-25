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Затриманий в Криму Стешенко зник – адвокат

Середа, 25 квітня 2018, 22:51
Затриманий в Криму Стешенко зник – адвокат

Адвокат затриманого під час перетину адмінкордону з анексованим РФ Кримом харків'янина Олександра Стешенка Айдер Азаматов заявив, що не може його знайти.

Про це він повідомив "Крим. SOS".

Захисник був у декількох кримських судах, управлінні ФСБ, управлінні прикордонної служби та у спецприймальнику, де утримували Стешенка.

"Сьогодні я відвідав Київський і Залізничний райсудів Сімферополя, щоб ознайомитися з матеріалами адміністративної справи щодо Стешенка, якщо там такі є. Також головне управління ФСБ по Криму, де в черговій частині відповіли, що у них такої людини немає, а за затриманих на адмінкордоні відповідає Управління прикордонслужби. У відділі дізнання Управлінні прикордонної служби сказали, що про цю людину вони нічого не знають і претензій, затримань або арешту до Стешенка не застосовували", - розповів Азаматов.

Водночас у спец приймальнику, де Стешенко відбував адміністративний арешт, адвокату розповіли, що у них був чоловік з таким прізвищем. Однак станом на 25 квітня його вже немає у спец приймальнику.

Адвокат вимагав документ, на підставі якого Стешенка утримували, але співробітник спецприймальника відповів, що необхідно зробити офіційний запит.

За даними проекту "Крим SOS", 11 квітня російські силовики затримали Стешенка на пункті пропуску "Чонгар" під час в’їзду до анексованого Росією Криму. У той день він зателефонував матері і повідомив, що російські силовики на "Чонгарі" "засумнівалися в його схожості з фото в паспорті". З того часу на зв’язок він не виходив.

За словами активістів, ФСБ Росії спочатку підтвердила затримання Стешенка, а потім заперечила.

24 квітня близько 22:00 Стешенка відвезли зі спецприймальника для осіб, які відбувають адміністративні покарання, у невідомому напрямку.

Українська правда

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Теми: КримРосіяанексія
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