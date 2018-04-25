Задержанный в Крыму Стешенко исчез - адвокат

Адвокат задержанного при пересечении админграницы с аннексированым РФ Крымом харьковчанина Александра Стешенко Айдер Азаматов заявил, что не может его найти.

Об этом он сообщил "Крым. SOS".

Защитник был в нескольких крымских судах, управлении ФСБ, управлении пограничной службы и в спецприемнике, где удерживали Стешенко.

"Сегодня я посетил Киевский и Железнодорожный райсуды Симферополя, чтобы ознакомиться с материалами административного дела в отношении Стешенко, если там таковые есть. Также главное управление ФСБ по Крыму, где в дежурной части ответили, что у них такого человека нет, а за задержанных на админгранице отвечает Управление погранслужбы. В отделе дознания Управлении погранслужбы сказали, что об этом человеке они ничего не знают и претензий, задержаний или ареста к Стешенко не применяли", - рассказал Азаматов.

В то же время в спецприемнике, где Стешенко отбывал административный арест, адвокату рассказали, что у них был человек с такой фамилией. Однако по состоянию на 25 апреля его уже нет в спецприемнике.

Адвокат требовал документ, на основании которого Стешенко удерживали, но сотрудник спецприемника ответил, что необходимо сделать официальный запрос.

По данным проекта "Крым SOS", 11 апреля российские силовики задержали Стешенка на пункте пропуска "Чонгар" при въезде в аннексированный Россией Крым. В тот день он позвонил матери и сообщил, что российские силовики на "Чонгаре" "усомнились в его сходства с фото в паспорте". С тех пор на связь он не выходил.

По словам активистов, ФСБ России сначала подтвердила задержание Стешенка, а позже начали отрицать этот факт.

24 апреля около 22:00 Стешенко увезли из спецприемника для лиц, отбывающих административные наказания, в неизвестном направлении.