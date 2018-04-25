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У Вірменії лідера протестів висунули кандидатом у прем’єри

Середа, 25 квітня 2018, 23:19

У Вірменії опозиційна парламентська фракція "Елк" висунула кандидатуру свого голови Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра країни.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Для того, щоб обійняти цю посаду, необхідно, щоб Пашиняна підтримали 53 депутата у 105-місному парламенті.

У партії "Елк" — дев’ять депутатів, в іншої опозиційної партії — "Царукян" — 31 голос.

Більшість голосів належать владній Республіканській партії Вірменії. Вона була в коаліції з Вірменською революційною федерацією "Дашнакцутюн", яка 25 квітня оголосила про вихід з коаліції.

Прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян на тлі багатоденних акцій протесту опозиції в Єревані подав у відставку. На цій посаді він пробув менше тижня після обрання в парламенті 17 квітня.

Виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Вірменії став колишній топ-менеджер "Газпрому" Карен Карапетян, який займав в уряді Саргсяна посаду першого віце-прем'єра.

Попри відставку прем’єр-міністра Сержа Саргсяна протестувальники стверджують, що їхні вимоги не виконані, і продовжують вуличні акції. Лідер протестного руху депутат Нікол Пашинян оголосив, що буде домагатися формування тимчасового уряду та позачергових виборів. 

Пашинян заявив, що готовий стати прем'єром, якщо народ "покладе на нього відповідальність".

Теми: Вірменіяпрем'єр
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