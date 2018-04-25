В Армении лидера протестов выдвинули кандидатом в премьеры

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Среда, 25 апреля 2018, 23:19

В Армении оппозиционная парламентская фракция "Элк" выдвинула кандидатуру своего председателя Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Для того, чтобы занять эту должность, необходимо, чтобы Пашиняна поддержали 53 депутата в 105-местном парламенте.

В партии "Элк" - девять депутатов, в другой оппозиционной партии - "Царукян" - 31 голос.

Большинство голосов принадлежат властной Республиканской партии Армении. Она была в коалиции с Армянской революционной федерацией "Дашнакцутюн", которая 25 апреля объявила о выходе из коалиции.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне многодневных акций протеста оппозиции в Ереване подал в отставку. На этой должности он пробыл меньше недели после избрания в парламенте 17 апреля.

Исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал бывший топ-менеджер "Газпрома" Карен Карапетян, занимавший в правительстве Саргсяна должность первого вице-премьера.

Несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна протестующие утверждают, что их требования не выполнены, и продолжают уличные акции. Лидер протестного движения депутат Никол Пашинян объявил, что будет добиваться формирования временного правительства и внеочередных выборов.

Пашинян заявил, что готов стать премьером, если народ "положит на него ответственность".

Темы: Армения премьер
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