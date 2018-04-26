Порошенко: Чорнобильська зона має стати територією змін
Президент Петро Порошенко вважає, що чорнобильська зона має стати місцем нових прогресивних технологій.
Про це він написав у Twitter у 32-і роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції.
"Україна і весь світ ніколи не забудуть жахливу подію 26 квітня 1986 року", – зазначив Порошенко.
"Сьогодні ми маємо не лише зробити все, аби ця трагедія ніколи не повторилася. Ми маємо винести урок з тих подій", – написав президент.
"Сучасна чорнобильська зона має стати місцем нових прогресивних технологій, територією змін", – додав він.
Україна і весь світ ніколи не забудуть жахливу подію 26 квітня 1986 року.— Петро Порошенко (@poroshenko) April 26, 2018
Сьогодні ми маємо не лише зробити все, аби ця трагедія ніколи не повторилася. Ми маємо винести урок з тих подій. Сучасна чорнобильська зона має стати місцем нових прогресивних технологій, територією змін pic.twitter.com/Dh50TludNK
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман також пригадав, що аварія на Чорнобильській АЕС "зруйнувала мільйони життів".
Чорнобильська аварія. Страшна катастрофа, яка зруйнувала мільйони життів. Трагедія для України і всього світу. Пам'ятаємо. pic.twitter.com/KHGmPxg0A0— Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 26, 2018
Нагадаємо, Україна вирішла запустити свою першу сонячну електростанцію на території ЧАЕС.
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