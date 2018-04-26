Порошенко: Чорнобильська зона має стати територією змін

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Четвер, 26 квітня 2018, 08:19

Президент Петро Порошенко вважає, що чорнобильська зона має стати місцем нових прогресивних технологій.

Про це він написав у Twitter у 32-і роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції.

"Україна і весь світ ніколи не забудуть жахливу подію 26 квітня 1986 року", – зазначив Порошенко.

"Сьогодні ми маємо не лише зробити все, аби ця трагедія ніколи не повторилася. Ми маємо винести урок з тих подій", – написав президент.

"Сучасна чорнобильська зона має стати місцем нових прогресивних технологій, територією змін", – додав він.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман також пригадав, що аварія на Чорнобильській АЕС "зруйнувала мільйони життів".

Нагадаємо, Україна вирішла запустити свою першу сонячну електростанцію на території ЧАЕС.

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Теми: Чорнобиль Порошенко
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