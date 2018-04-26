Порошенко: Чернобыльская зона должна стать территорией изменений
Президент Петр Порошенко считает, что чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий.
Об этом он написал в Twitter в 32-ю годовщину трагедии на Чернобыльской атомной электростанции.
"Украина и весь мир никогда не забудут ужасное событие 26 апреля 1986 года", – отметил Порошенко.
"Сегодня мы должны не только сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Мы должны вынести урок из тех событий", – написал президент.
"Современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений", – добавил он.
Україна і весь світ ніколи не забудуть жахливу подію 26 квітня 1986 року.— Петро Порошенко (@poroshenko) April 26, 2018
Сьогодні ми маємо не лише зробити все, аби ця трагедія ніколи не повторилася. Ми маємо винести урок з тих подій. Сучасна чорнобильська зона має стати місцем нових прогресивних технологій, територією змін pic.twitter.com/Dh50TludNK
Премьер-министр Владимир Гройсман также вспомнил, что авария на Чернобыльской АЭС "разрушила миллионы жизней".
Чорнобильська аварія. Страшна катастрофа, яка зруйнувала мільйони життів. Трагедія для України і всього світу. Пам'ятаємо. pic.twitter.com/KHGmPxg0A0— Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 26, 2018
Напомним, Украина решила запустить свою первую солнечную электростанцию на территории ЧАЭС.
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