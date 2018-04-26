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Порошенко: Чернобыльская зона должна стать территорией изменений

Четверг, 26 апреля 2018, 08:19

Президент Петр Порошенко считает, что чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий.

Об этом он написал в Twitter в 32-ю годовщину трагедии на Чернобыльской атомной электростанции.

"Украина и весь мир никогда не забудут ужасное событие 26 апреля 1986 года", – отметил Порошенко.

"Сегодня мы должны не только сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Мы должны вынести урок из тех событий", – написал президент.

"Современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений", – добавил он.

Премьер-министр Владимир Гройсман также вспомнил, что авария на Чернобыльской АЭС "разрушила миллионы жизней".

Напомним, Украина решила запустить свою первую солнечную электростанцию на территории ЧАЭС.

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Темы: ЧернобыльПорошенко
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