Порошенко: Чернобыльская зона должна стать территорией изменений

Президент Петр Порошенко считает, что чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий.



Об этом он написал в Twitter в 32-ю годовщину трагедии на Чернобыльской атомной электростанции.



"Украина и весь мир никогда не забудут ужасное событие 26 апреля 1986 года", – отметил Порошенко.



"Сегодня мы должны не только сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Мы должны вынести урок из тех событий", – написал президент.



"Современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений", – добавил он.

Україна і весь світ ніколи не забудуть жахливу подію 26 квітня 1986 року.



Сьогодні ми маємо не лише зробити все, аби ця трагедія ніколи не повторилася. Ми маємо винести урок з тих подій. Сучасна чорнобильська зона має стати місцем нових прогресивних технологій, територією змін pic.twitter.com/Dh50TludNK — Петро Порошенко (@poroshenko) April 26, 2018

Напомним, Украина решила запустить свою первую солнечную электростанцию на территории ЧАЭС.

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