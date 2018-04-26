Порошенко: Чернобыльская зона должна стать территорией изменений

935 просмотров
Четверг, 26 апреля 2018, 08:19

Президент Петр Порошенко считает, что чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий.

Об этом он написал в Twitter в 32-ю годовщину трагедии на Чернобыльской атомной электростанции.

"Украина и весь мир никогда не забудут ужасное событие 26 апреля 1986 года", – отметил Порошенко.

"Сегодня мы должны не только сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Мы должны вынести урок из тех событий", – написал президент.

"Современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений", – добавил он.

Напомним, Украина решила запустить свою первую солнечную электростанцию на территории ЧАЭС.

Читайте также: Тишина и соловьи поют. Как живет в Чернобыле 86-летний дедушка-самосел

Темы: Чернобыль Порошенко
powered by lun.ua
По теме
Тишина и соловьи поют. Как живет в Чернобыле 86-летний дедушка-самосел 26 апреля 2018, 07:00
Доступ в Чернобыльскую зону могут сделать по пропускам 22 февраля 2018, 15:20
Украина запустит первую солнечную электростанцию в Чернобыле 10 января 2018, 14:50
Все новости
Главные новости
АТО: 76 обстрелов, боевики применили реактивную артиллерию, есть раненые
CNN: Шпионы из числа российских дипломатов готовили в США такие же атаки, как в Солсбери
Матиос озвучил официальную статистику самоубийств среди военных АТО
В медуниверситете заявили, что суд снова возобновил Амосову в должности ректора
Все новости
в топе

ТОП-30 лучших мультфильмов всех времен

гид

Где и как прокачать велосипед к сезону