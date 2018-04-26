Убивство бізнесмена у центрі Києва розкрито – прокуратура

2486 переглядів
Четвер, 26 квітня 2018, 08:53

Київські правоохоронці розкрили злочин, який стався 6 березня в одному з дворів на вулиці Лютеранській, коли один чоловік смертельно поранив ножем іншого чоловіка.

Про це повідомляє прокуратура Києва.

"В одному з дворів по вул. Лютеранській на Печерську невідомий чоловік завдав ножове поранення 37-річному бізнесмену, який прямував до своєї машини. Одразу після вчинення злочину, зловмисник втік, а поранений підприємець від отриманих травм помер в кареті "швидкої", – зазначає відомство.

Слідчі Національної поліції змогли встановити особу зловмисника та затримати його.

"Ним виявився 42-річний місцевий мешканець, який раніше двічі притягувався до кримінальної відповідальності", – зазначає прокуратура.

"Під час раптового конфлікту, який виник між потерпілим та підозрюваним, останній наніс чоловіку один удар ножем в область правого стегна, чим викликав гостру крововтрату та шок, що призвело до смерті пораненого в кареті швидкої допомоги", – встановили слідчі.

 

Затриманому вже повідомили про підозру вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого).

До Печерського районного суду Києва скеровано клопотання про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теми: Київ вбивство
powered by lun.ua
По темі
Аваков прокоментував розгін табору ромів у Києві 26 квітня 2018, 07:11
Поліція відреагувала на розгром табору ромів у Києві після публікації відео 25 квітня 2018, 19:49
Поліція Києва: Роми на Лисій горі рубали дерева і розводили бруд 25 квітня 2018, 11:36
Усі новини
Головні новини
АТО: 76 обстрілів, бойовики застосували реактивну артилерію, є поранені
CNN: Шпигуни з числа російських дипломатів готували в США такі ж атаки, як у Солсбері
Матіос озвучив офіційну статистику самогубств серед військових АТО
В медуніверситеті заявили, що суд знову поновив Амосову на посаді ректора
Усі новини
дослідження

Як соцмережі впливають на оцінки школярів

гід

Де і як прокачати велосипед до сезону