Убийство бизнесмена в центре Киева раскрыто – прокуратура

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Четверг, 26 апреля 2018, 08:53

Киевские правоохранители раскрыли преступление, произошедшее 6 марта в одном из дворов на улице Лютеранской, когда один мужчина смертельно ранил ножом другого мужчину.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

"В одном из дворов по ул. Лютеранской на Печерске неизвестный мужчина нанес ножевое ранение 37-летнему бизнесмену, который направлялся к своей машине. Сразу после совершения преступления злоумышленник скрылся, а раненый предприниматель от полученных травм скончался в карете "скорой", – отмечает ведомство.
 
Следователи Национальной полиции смогли установить личность злоумышленника и задержать его.

"Им оказался 42-летний местный житель, ранее дважды привлекавшийся к уголовной ответственности", – отмечает прокуратура.

"Во время внезапного конфликта, который возник между потерпевшим и подозреваемым, последний нанес мужчине один удар ножом в область правого бедра, чем вызвал острую кровопотерю и шок, что привело к смерти раненого в карете скорой помощи", – установили следователи.

 

Задержанному уже сообщили о подозрении совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 121 УК (умышленное тяжелое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, повлекшее смерть потерпевшего).

В Печерский районный суд Киева направлено ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: Киев убийство
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