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Погодні аномалії: Київ поставив температурний рекорд століття

Четвер, 26 квітня 2018, 11:34
Погодні аномалії: Київ поставив температурний рекорд століття

26 квітня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За її даними, стовпчик термометру метеостанції не опустився нижче 16° тепла, що на 2,3° вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке зареєстроване у 1956 році.

"Така температура перевищила кліматичну норму для цього дня на 9,3°С і відповідає мінімальній температурі 17 липня", - зазначають синоптики.

Як повідомлялося, Укргідрометцентр прогнозував, що 26 квітня вночі в Києві буде невеликий дощ, температура 13-15°.

Українська правда
Теми: погодаКиїв
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