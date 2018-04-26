Погодні аномалії: Київ поставив температурний рекорд століття

26 квітня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За її даними, стовпчик термометру метеостанції не опустився нижче 16° тепла, що на 2,3° вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке зареєстроване у 1956 році.

"Така температура перевищила кліматичну норму для цього дня на 9,3°С і відповідає мінімальній температурі 17 липня", - зазначають синоптики.

Як повідомлялося, Укргідрометцентр прогнозував, що 26 квітня вночі в Києві буде невеликий дощ, температура 13-15°.