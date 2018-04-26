Погодные аномалии: Киев поставил температурный рекорд столетия

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Четверг, 26 апреля 2018, 11:34

26 апреля в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По ее данным, столбик термометра метеостанции не опустился ниже 16° тепла, что на 2,3° выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированного в 1956 году.

"Такая температура превысила климатическую норму для этого дня на 9,3°С и соответствует минимальной температуре 17 июля", - отмечают синоптики.

Как сообщалось, Укргидрометцентр прогнозировал, что 26 апреля ночью в Киеве будет небольшой дождь, температура 13-15°.

Украинская правда
Темы: погода Киев
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