Нові обшуки в Криму: в МЗС пообіцяли, що так просто це не залишать

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Четвер, 26 квітня 2018, 12:18

Міністерство закордонних справ України обіцяє звернутися до міжнародних судів з приводу незаконних обшуків, які у четвер ФСБ проводить у кримських татар в окупованому Росією Криму.

Про це повідомила в Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца.

"Рішуче засуджуємо нові незаконні обшуки в окупованому Криму. Дискримінація кримських татар. Докази злочинів подамо до міжнародних судів", - написала вона.

Як повідомлялося, у четвер з раннього ранку в окупованому Росією Криму ФСБ проводить чергову хвилю обшуків у кримських татар.

Украинская правда
Теми: Крим надзвичайна подія кримські татари окупація ФСБ
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