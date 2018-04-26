Нові обшуки в Криму: в МЗС пообіцяли, що так просто це не залишать

Міністерство закордонних справ України обіцяє звернутися до міжнародних судів з приводу незаконних обшуків, які у четвер ФСБ проводить у кримських татар в окупованому Росією Криму.

Про це повідомила в Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца.

"Рішуче засуджуємо нові незаконні обшуки в окупованому Криму. Дискримінація кримських татар. Докази злочинів подамо до міжнародних судів", - написала вона.

Як повідомлялося, у четвер з раннього ранку в окупованому Росією Криму ФСБ проводить чергову хвилю обшуків у кримських татар.