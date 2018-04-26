Новые обыски в Крыму: в МИДе пообещали, что так просто это не оставят
Четверг, 26 апреля 2018, 12:18
Министерство иностранных дел Украины обещает обратиться в международные суды по поводу незаконных обысков, которые в четверг ФСБ проводит у крымских татар в оккупированном Россией Крыму.
Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИДа Марьяна Беца.
"Решительно осуждаем новые незаконные обыски в оккупированном Крыму. Дискриминация крымских татар. Доказательства преступлений подадим в международные суды", - написала она.
Как сообщалось, в четверг с раннего утра в оккупированном Россией Крыму ФСБ проводит очередную волну обысков у крымских татар.
Українська правда