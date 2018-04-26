СБУшнику, якого спіймали з великим хабаром, повідомили про підозру

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Четвер, 26 квітня 2018, 12:54

Працівникові СБУ, якого затримали на хабарі у 47,5 тисячі доларів, та посереднику, який передавав кошти, повідомили про підозри.

Про це повідомляє сайт Національного антикорупційного бюро.

"Керівнику структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ у Києві та області повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.4 ст.368 (вимагання хабара) ККУ", - йдеться в повідомленні.

Також про підозру повідомили і посереднику у передачі коштів.

"Цій особі інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27 (пособництво), ч.4 ст.368 (вимагання хабара) ККУ", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. 

Раніше директор НАБУ повідомив, що 24 квітня співробітники бюро затримали працівника СБУ на хабарі у понад 47 тисяч доларів. Він додав, що ця справа є продовженням "операції, яка була зірвана працівниками СБУ у грудні 2017 року".  

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Українська правда
Теми: СБУ НАБУ хабар
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