Долари, патрони і наркотики: працівника СБУ спіймали на величезному хабарі

24 квітня співробітники Національного антикорупційного бюро у Києві затримали працівника Служби безпеки України на хабарі у понад 47 тисяч доларів.

Про це на брифінгу 25 квітня заявив директор НАБУ Артем Ситник.

"Вчора був затриманий працівник СБУ. Він працює в Головному управлінні Києва та Київської області", - сказав Ситник.

Він додав, що ця справа є продовженням "тієї операції, яка була зірвана працівниками департаменту "К" (Управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, – ред.) СБУ у грудні 2017 року".

"За що затриманий працівник СБУ? Він отримав 47,5 тисячі доларів. Ці гроші він вимагав від громадян, які на підставі фейкових документів отримали документи, які дають право на проживання на території України", - пояснив Ситник.

За словами директора НАБУ, цей співробітник СБУ працював за дорученням слідчого в рамках кримінального провадження за фактом незаконної видачі документів, які дають право проживання на території України.

"Але замість того, щоб виявляти цих осіб, які несуть потенційну терористичну і іншу загрозу, замість того, щоб притягнути до відповідальності працівників міграційної служби, які причетні до видачі цих фейкових документів, особа брала по 3 тисячі доларів з кожної особи, яка на підставі фейкових документів проживає на території України", - сказав Ситник.

Він додав, що зловмисника затримали під час другого траншу хабара у 36 тисяч доларів.

"Під час затримання були виявлені бокали з-під шампанського, патрони і речовина, яка дуже схожа на відому наркотичну речовину", - сказав Ситник.

Він додав, що це затримання пояснило, чому "департамент "К" так хотів зірвати спецоперацію НАБУ щодо міграційної служби".

"Якщо хтось думав, що другий підрозділ детективів, де працюють офіцери під прикриттям, був розгромлений – це не так. Він продовжує працювати. І вчорашнє затримання – це продовження цієї операції", - підсумував Ситник.

В СБУ повідомили, що всіляко сприяють НАБУ у цьому розслідуванні.

"Служба безпеки України надає повне сприяння НАБУ щодо викритого на хабарі співробітника столичного Главку СБУ", - написала у Facebook речник СБУ Олена Гітлянська.

Вона також додала, що з червня 2015 року в СБУ розпочато роботу "з очищення Служби від зрадників та корупціонерів".

"За 3 роки нами зареєстровано 89 кримінальних проваджень щодо співробітників Служби, 26 з них вже передано до суду, по 21 є вироки", - підсумувала Гітлянська.

29 листопада 2017 року Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС. Тоді ж у конспіративних приміщеннях НАБУ відбулися обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію з викриття корупційної схеми, а СБУ, ведучи прослуховування для бюро, завербувала Пімахову для тиску на бюро.

Сама Пімахова виступила з викривальною заявою та запевнила, що сама звернулася до правоохоронців, бо не знала, що Сергій Титенков – агент НАБУ.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав методи НАБУ неприпустимими, детективів НАБУ обраними без конкурсу, а техніку, яку вони використовують, – незаконною.

У НАБУ заперечили його слова.

Після скандалу довкола НАБУ Пімахова пішла у відпустку, а згодом звільнилася з ДМС.

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