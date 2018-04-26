СБУшнику, которого поймали на большой взятке, сообщили о подозрении

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Четверг, 26 апреля 2018, 12:54

Сотруднику СБУ, которого поймали на взятке в 47,5 тысячи долларов, и посреднику, который передавал средства, сообщили о подозрениях.

Об этом сообщает сайт Национального антикоррупционного бюро.

"Руководителю структурного подразделения одного из межрайотделов Главного управления СБУ в Киеве и области сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.4 ст.368 (вымогательство взятки) УК", - говорится в сообщении.

Также о подозрении сообщили и посреднику в передаче средств.

"Этому человеку инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 (пособничество), ч.4 ст.368 (вымогательство взятки) УК", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что 24 апреля сотрудники бюро задержали работника СБУ на взятке в 47,5 тысячи долларов.

Он также добавил, что это дело является продолжением "операции, которая была сорвана сотрудниками СБУ в декабре 2017 года".

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Украинская правда
Темы: СБУ НАБУ взятка
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