Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко не попадает в ТОП-3 кандидатов на президентство - опрос

Четверг, 26 апреля 2018, 14:23
Порошенко не попадает в ТОП-3 кандидатов на президентство - опрос

В президентском рейтинге лидирует руководительница партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, имея при этом поддержку на уровне 8,8% среди всех опрошенных респондентов.

Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Вторым стал председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, за которого готовы проголосовать 6,6% украинцев.

Замыкает тройку "лидеров" оппозиционер Юрий Бойко и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, которым отдали бы свои голоса по 6% опрошенных.

Руководитель "Студии Квартал-95" Владимир Зеленский получил 5,8% поддержки.

Действующий президент Петр Порошенко оказался в рейтинге после звезд и разделил свое место с главой "Радикальной партии" Олегом Ляшко с 5,5% голосов опрошенных.

Лидер политсилы "За життя" Вадим Рабинович получил поддержку 3,8% респондентов.

Ниже, с 1,9% поддержки оказался мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый.

Лишь 1% украинцев отдал бы свой голос за экс-премьера Арсения Яценюка, за лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока - 1,1%, по лидера "Справедливости" Валентина Наливайченко - 1,2%. 

Ошибка репрезентативности при опросе составляет не более 1,5%.

 

Отметим, что за "другого кандидата" проголосовали бы 10,7% опрошенных.

Кроме того, еще треть - не определились или не собираются голосовать. Так, 16,9% опрошенных указали, что "не принимали бы участия" в выборах, а 19,3% выбрали вариант "затрудняюсь ответить".

Главным разочарованием украинцы назвали президента. Порошенко возглавил антирейтинг. Почти половина опрошенных, то есть 45%, не проголосовали бы за него ни при каких условиях.

Второй в антирейтинге Яценюк - 26%. Далее Ляшко - 25%, Тимошенко - 24%, Тягнибок - 18%, Бойко - 17%, Рабинович - 16%.

 

Опрос проводился среди 6 тысяч респондентов старше 18 лет, в период с 10 по 22 апреля.

Наибольшим уровнем доверия среди граждан пользуются новые лица в украинской политике: певец Святослав Вакарчук и актер Владимир Зеленский.

Читайте также: Феномен Вакарчука и Зеленского. Какого президента ожидают украинцы

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: социологияопроспрезидентвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
социология
"Хороший лидер" и "правильная политика": большинство россиян поддержат Путина на выборах – социология
Большинство немцев поддерживают вступление Украины в НАТО - опрос
Большинство украинцев имеют родственников или друзей, которые были ранены или погибли в войне с РФ
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: