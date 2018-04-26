Порошенко не попадает в ТОП-3 кандидатов на президентство - опрос

В президентском рейтинге лидирует руководительница партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, имея при этом поддержку на уровне 8,8% среди всех опрошенных респондентов.

Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Вторым стал председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, за которого готовы проголосовать 6,6% украинцев.

Замыкает тройку "лидеров" оппозиционер Юрий Бойко и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, которым отдали бы свои голоса по 6% опрошенных.

Руководитель "Студии Квартал-95" Владимир Зеленский получил 5,8% поддержки.

Действующий президент Петр Порошенко оказался в рейтинге после звезд и разделил свое место с главой "Радикальной партии" Олегом Ляшко с 5,5% голосов опрошенных.

Лидер политсилы "За життя" Вадим Рабинович получил поддержку 3,8% респондентов.

Ниже, с 1,9% поддержки оказался мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый.

Лишь 1% украинцев отдал бы свой голос за экс-премьера Арсения Яценюка, за лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока - 1,1%, по лидера "Справедливости" Валентина Наливайченко - 1,2%.

Ошибка репрезентативности при опросе составляет не более 1,5%.

Отметим, что за "другого кандидата" проголосовали бы 10,7% опрошенных.

Кроме того, еще треть - не определились или не собираются голосовать. Так, 16,9% опрошенных указали, что "не принимали бы участия" в выборах, а 19,3% выбрали вариант "затрудняюсь ответить".

Главным разочарованием украинцы назвали президента. Порошенко возглавил антирейтинг. Почти половина опрошенных, то есть 45%, не проголосовали бы за него ни при каких условиях.

Второй в антирейтинге Яценюк - 26%. Далее Ляшко - 25%, Тимошенко - 24%, Тягнибок - 18%, Бойко - 17%, Рабинович - 16%.

Опрос проводился среди 6 тысяч респондентов старше 18 лет, в период с 10 по 22 апреля.

Наибольшим уровнем доверия среди граждан пользуются новые лица в украинской политике: певец Святослав Вакарчук и актер Владимир Зеленский.

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