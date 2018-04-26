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У МінТОТ хотіли б жорсткої відповідальності "Аерофолоту" і Booking через Крим

Четвер, 26 квітня 2018, 15:49

Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш заявив про необхідність більш жорстких заходів по міжнародних компаніях, які співпрацюють з анексованим Кримом.

Про це він заявив у четвер на прес-конференції, передає "Інтерфакс-Україна"

"Ми стурбовані тим, що багато міжнародних партнерів включаються в гру "ми не знали, ми не зрозуміли". І тут в України великі резерви (для роботи - ред)", - сказав Черниш.

На його думку, російську компанію "Аерофлот", яка літає як в окупований Крим, так і в інші країни світу, необхідно більш активно переслідувати.

"Я не можу зрозуміти, якщо вони літають до Криму, значить вони демонструють неповагу до світової думки, що неприпустимо", - зазначив міністр.

Він додав, що подвійну позицію декларує і сайт booking.com (Нідерланди), через який можна забронювати житло в Криму.

"Якщо ви декларуєте одні цінності - дотримуйтеся їх", - упевнений Черниш.

За його словами, найбільша кількість перетинів адмінкордону з півостровом спостерігається в літній період.

"Я не можу зрозуміти, наприклад, як можна поїхати зараз і підтримати туристичну галузь Російської Федерації", - сказав Черниш.

Він вважає, що це "проблема суспільної самосвідомості і моралі тих, хто так чинить" і додав про необхідність проводити роз'яснювальну роботу і з цього питання, і щодо купівлі російських товарів.

Українська правда
Теми: Кримокупаціяанексіясанкції
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