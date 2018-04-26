В МинТОТ хотели бы жесткой ответственности "Аэрофолота" и Booking из-за Крыма

703 просмотра
Четверг, 26 апреля 2018, 15:49

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил о необходимости более жестких мер к международнім компаниям, которые сотрудничают с аннексированным Крымом.

Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина"

"Мы обеспокоены тем, что много международных партнеров включаются в игру "мы не знали, мы не поняли". И тут у Украины большие резервы (для работы - ред)", - сказал Черныш.

По его мнению, российскую компанию "Аэрофлот", которая  летает как в оккупированный Крым, так и в другие страны мира, необходимо более активно преследовать.

"Я не могу понять, если они летают в Крым, значит они демонстрируют неуважение к мировому мнению, что это недопустимо", - отметил министр.

Он добавил, что двойную позицию декларирует и сайт booking.com (Нидерланды), через который можно забронировать жилье в Крыму.

"Если вы декларируете одни ценности - следуйте им", - уверен Черныш.

По его словам, наибольшее количество пересечений админграницы с полуостровом наблюдается в летний период.

"Я не могу понять, например, как можно поехать сейчас и поддержать туристическую отрасль Российской Федерации", - сказал Черныш.

Он считает, что это "проблема общественного самосознания и морали тех, кто так поступает" и добавил о необходимости проводить разъяснительную работу и по этому вопросу, и по покупкам российских товаров.

Украинская правда
Темы: Крым оккупация аннексия санкции
powered by lun.ua
По теме
РосСМИ: Собчак собралась в оккупированный Крым через Украину 26 апреля 2018, 15:01
Новые обыски в Крыму: в МИДе пообещали, что так просто это не оставят 26 апреля 2018, 12:18
Оккупанты проводят массовые обыски у крымских татар 26 апреля 2018, 12:10
Все новости
Главные новости
Представитель РФ заявил, что Россия не будет выполнять решение ПАСЕ
Порошенко не попадает в ТОП-3 кандидатов на президентство - опрос
Украинцы готовы провести в парламент партии Тимошенко, Бойко и Зеленского
Суд вернул должность топ-чиновнику, которого задержали в эфире ТВ
Все новости
Фото

На Закарпатье начинает цвести Долина нарциссов

гид

Где и как прокачать велосипед к сезону