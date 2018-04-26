В МинТОТ хотели бы жесткой ответственности "Аэрофолота" и Booking из-за Крыма

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил о необходимости более жестких мер к международнім компаниям, которые сотрудничают с аннексированным Крымом.

Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина"

"Мы обеспокоены тем, что много международных партнеров включаются в игру "мы не знали, мы не поняли". И тут у Украины большие резервы (для работы - ред)", - сказал Черныш.

По его мнению, российскую компанию "Аэрофлот", которая летает как в оккупированный Крым, так и в другие страны мира, необходимо более активно преследовать.

"Я не могу понять, если они летают в Крым, значит они демонстрируют неуважение к мировому мнению, что это недопустимо", - отметил министр.

Он добавил, что двойную позицию декларирует и сайт booking.com (Нидерланды), через который можно забронировать жилье в Крыму.

"Если вы декларируете одни ценности - следуйте им", - уверен Черныш.

По его словам, наибольшее количество пересечений админграницы с полуостровом наблюдается в летний период.

"Я не могу понять, например, как можно поехать сейчас и поддержать туристическую отрасль Российской Федерации", - сказал Черныш.

Он считает, что это "проблема общественного самосознания и морали тех, кто так поступает" и добавил о необходимости проводить разъяснительную работу и по этому вопросу, и по покупкам российских товаров.